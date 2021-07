Scomparsa da Leggiuno, appello dei parenti per cercare Nabila

Nabila Berechou è scomparsa da casa sua a Leggiuno nel pomeriggio di mercoledì 21 luglio e i suoi famigliari la stanno cercando disperatamente.

La ragazza è stata vista l’ultima volta alle 16 di mercoledì e da allora non si hanno più sue notizie: non risponde al telefono e i familiari preoccupati si sono rivolti ai carabinieri per segnalarne la scomparsa.

Nabila è alta circa 1 metro e 65 / 70 centimetri. Porta dei lunghi capelli lisci di colore arancione e al momento della scomparsa era vestita con una gonna corta in jeans, una maglietta color beige e scarpe bianche. Ha con se una carta di identità del Marocco e non parla bene italiano ma può comunicare in inglese.

Per chi avesse segnalazioni è possibile contattare i carabinieri della compagnia di Luino o i parenti ai numeri di telefono: 3899047041 oppure 3203127501.