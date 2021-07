Scontro tra auto a Rancio Valcuvia, interviene l’elisoccorso

Grave incidente stradale nella notte di venerdì 2 luglio a Rancio Valcuvia.

Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate poco dopo le 23 in via Roma, e due persone sono rimaste ferite.

Sul posto tre autoambulanze uscite in codice rosso, con il supporto dell’automedica, e l’elisoccorso decollato dalla base di Como, i Carabinieri di Luino e i Vigili del fuoco.

Al momento non sono note le condizioni dei feriti.

(articolo aggiornato alle 23.50 – seguono aggiornamenti)