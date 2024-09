Lunedì 30 settembre l’ultimo saluto a Eugenio Poma, vittima dell’incidente di Rancio Valcuvia

I funerali di Eugenio Poma, tragicamente scomparso in un incidente stradale a Rancio Valcuvia, si terranno lunedì 30 settembre 2024 alle 14.30 nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano di Luvinate. A precedere la cerimonia funebre, alle 14, verrà recitato il Santo Rosario. Dopo la messa, l’uomo sarà tumulato nel cimitero locale.

Eugenio, 65 anni, ha perso la vita in uno scontro con un’auto lo scorso 20 settembre. Motociclista e alpino – a dargli l’ultimo saluto dalle pagine di Varesenews anche le Gev del parco campo dei Fiori e il Cai di Gazzada Schianno – La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nella comunità e tra i suoi cari.

Chi desidera dare un ultimo saluto può far visita alla salma presso la Casa Funeraria Zardo & Gallio a Gemonio, in via Adua 3, fino al giorno del funerale. Le visite sono possibili in orario feriale dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18, mentre nei giorni festivi dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30.

