Scontro tra due moto a Ternate: muore un uomo di 52 anni

Un motociclista di 52 anni è morto quest’oggi – martedì 6 luglio – a Ternate in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto due moto che viaggiavano in direzioni opposte. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 13,30 sulla strada – via Giuseppe Mazzini – che conduce verso Cassinetta di Biandronno.

Galleria fotografica Incidente mortale a Ternate 4 di 5

Ad avere la peggio il conducente di un grosso scooter Piaggio che proveniva da Biandronno/Gavirate: dopo l’urto il suo mezzo ha finito la sua corsa tra due automobili. L’altro motociclista, un uomo di 32 anni, viaggiava invece su una Suzuki da strada e secondo le prime notizie non avrebbe riportato ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti sia una ambulanza sia l’elisoccorso ma per la vittima non c’è stato niente da fare. In corso i rilievi affidati ai Carabinieri.