Simone Marcolli è il più veloce sulla salita della “StramAzzate”

Dopo un lungo stop per il covid, anche le gare podistiche della provincia stanno tornando a riempire il calendario agonistico. Una delle più particolari si è disputata nella sera di mercoledì 14 luglio, brevissima ma altrettanto dura: la StramAzzate.

La corsa azzatese misura infatti poco meno di un chilometro ma è tutta in salita sino al Belvedere e prevede anche di percorrere una scalinata “spaccagambe” che è un po’ il simbolo della competizione allestita dai Runners Valbossa. Un’altra particolarità è che non c’è lo start di gruppo ma – come fosse una cronometro di ciclismo – i concorrenti partono separati l’un l’altro da 15″. (foto di A. Barbieri – Podisti.net / QUI la gallery completa)

In cima al Belvedere il più veloce è stato Simone Marcolli: il portacolori della Varese Atletica ha concluso la “scalata” in 3’36″920, battendo sul filo dei decimi Francesco Guglielmetti della Fulgor Prato Sesia. Podio anche per Matteo Renda, atleta della San Vittore Olona, staccato di poco più di 2″ dal vincitore. Poi l’altro Guglielmetti, Claudio, e Roberto Chiodo del Team L’Equilibrio. Marcolli e gli altri concorrenti non sono comunque riusciti ad avvicinare il record della gara, l’incredibile 3’18” che risale al 2014 e appartiene ad Alex Baldaccini.

Nella gara femminile invece ha vinto proprio la detentrice del primato della corsa, Ilaria Dal Magro dell’Atletica Colombo Costruzioni Lecco. Dal Magro ha concluso la StramAzzate in 4’20″715, tempo di 9″ superiore al suo record di 4’11” fatto segnare nel 2019. Netto il successo della vincitrice: al secondo posto Antonia Giancaspero (Atletica Lonato) ha concluso i 4’39”, precedendo di circa 2″ Alice Casagrande dell’Atletica Malnate, terza. Top Five completata da Marta Lualdi (Free Runners) e da Marta Dani (Valbossa).

Corposa la partecipazione a una gara così particolare: sono stati infatti 151 i classificati, tra cui 42 donne.