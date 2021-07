Spara all’ex datore di lavoro a Castiglione Olona, 66enne ferito all’addome

Sparatoria a Castiglione Olona, intorno alle 13.30 di giovedì 29 luglio. È successo in un esercizio pubblico in via Alessandro Volta, nei dintorni della chiesa nuova e del cimitero

Galleria fotografica Sparatoria a Castiglione Olona 4 di 10

Un uomo di 66 anni, Luigi Costetti detto Smith, storico parrucchiere del paese, è rimasto ferito da almeno un colpo di arma da fuoco.

Sul posto sono intervenuti ambulanza e automedica del 118, per soccorrere l’uomo che è stato colpito all’addome e trasportato d’urgenza in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, per le indagini. L’uomo che ha esploso i colpi, Nino Zedda, classe 1948, ha sparato con una pistola di grosso calibro nascosta in un sacchetto da una distanza di circa 4 metri: è stato arrestato e portato via dai militari.

la pistola sequestrata dai carabinieri

Zedda, descritto come solitario e suscettibile, in passato aveva lavorato nel negozio di Costetti: probabile che alla base del gesto ci siano vecchi dissidi, ma saranno le indagini di inquirenti ed investigatori a chiarire le circostanze.

Sul posto è arrivato anche il sindaco di Castiglione Olona Giancarlo Frigeri che si è accertato di come sono andati i fatti e si è detto sorpreso e sconcertato. Anche il genero del ferito, marito della figlia, è arrivato sul posto della sparatoria per sincerarsi delle condizioni del suocero.

(Articolo aggiornato alle ore 15.45 di giovedì 29 luglio)