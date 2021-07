“Tre stagioni e un contagio”, incontro con l’autore a Ternate

“Tre stagioni e un contagio” è il diario di bordo di un “marinaio del vento”, un uomo che nella sua vita ha fatto del viaggio la sua professione, ma che la pandemia ha bloccato a terra, costringendolo a rinunciare a molte delle piccole e grandi gioie della vita di tutti i giorni. Sabato 17 luglio alle 21 Sergio Pozzi presenterà a villa Leonardi in piazza Libertà a Ternate il suo nuovo libro.

Il titolo anticipa già il tema centrale delle pagine che la copertina nasconde. Ogni anno ha quattro stagioni. Nel 2019 si è avuta l’estate, poi l’autunno e alla fine l’inverno, che si è trattenuto fino all’inizio dell’anno successivo, ma a marzo la primavera non si è fatta vedere. Al suo posto è arrivato il Coronavirus, la pandemia, la paura e le nuove regole – così strane e stringenti – per combattere un’emergenza mai vissuta prima. Se il contagio e le riflessioni sul tema della libertà e sulla fiducia ad ogni costo in chi ricopre posti di potere sono i temi di fondo, il libro non si ferma certo solo a questi. Anzi, in poco meno di 90 pagine l’autore non perde occasione di rivivere ricordi, dipingere ritratti di amici di una vita e di persone incontrate solo per un attimo e raccontare le esperienze maturate in anni di viaggi in giro per il mondo. «Il libro – spiega Sergio Pozzi – affronta tanti temi diversi senza approfondirne nessuno, per dare all’interpretazione di ognuno tutto lo spazio necessario per trarne il proprio significato».

“Tre stagioni e un contagio” nello stile del titolo e nella forma dei suoi contenuti richiama al primo libro di Sergio pozzi: “Due odi e un amore”. Nel libro si susseguono pagina dopo pagina poesie e brevi racconti in prosa. A intervallarli, brevissimi e affilati aforismi sempre accompagnati dalle illustrazioni selezionate dall’editore B&B edizioni.

Per anni Sergio ha accompagnato turisti italiani all’estero per conto di diversi tour operator. «Ho lavorato – racconta l’autore – in 151 paesi diversi. Per anni guide locali e amici mi hanno consigliato di scrivere un libro sui miei viaggi, ma ho sempre rimandato. Quando però ho finito di lavorare, mi sono ritrovato con molto tempo libero e poche cose da fare. Ecco quindi nascere finalmente il mio primo libro, a cui poco dopo si è aggiunto il secondo».

Alla presentazione di sabato sera, l’autore parlerà del suo libro insieme a Paolo Zoboli, docente di lettere all’Iis Dalla Chiesa di Sesto Calende. Al termine dell’incontro i più curiosi potranno fare domande e acquistare il libro, di cui tutti i proventi andranno in dono all’associazione Trinate nova, organizzatrice dell’evento. Ci sarà inoltre un intrattenimento musicale a cura dei Ragazzi del jukebox e un brindisi conclusivo.