Treni, ritardi su Domodossola e Malpensa

Mattinata di ritardi sulle direttrici ferroviarie che attraversano il Varesoto.

Criticità si segnalano sulla Malpensa-Milano Cadorna dove un intervento delle forze dell’ordine ha impedito la regolare partenza del treno 316 dalla stazione di Malpensa aeroporto T1: partirà da Saronno.

Sulla Domodossola-Gallarate-Milano il treno 10205 viaggia con ritardo di 12 minuti in seguito al guasto di un altro treno di linea che ha richiesto interventi di manutenzione, mentre il treno 10213 è ripartito dalla stazione di Vergiate con 33 minuti di ritardo; infine il 2413 viaggia con 17 minuti di ritardo per un guasto a un altro treno della linea che ha richiesto intervento di manutenzione in deposito.

Sulla Novara-Milano-Treviglio il treno 24565 oggi terminerà il viaggio alla stazione di Gallarate.

Guasto tecnico al convoglio sulla Saronno-Milano-Lodi: il treno 24117 termina il viaggio alla stazione Milano Bovisa.