“Trenta minuti ad impatto positivo”, Su Instagram le dirette di Elmec Solar per parlare di turismo sostenibile

Una chiacchierata online di mezz’ora su Instagram per imparare a vivere in maniera eco-friendly. Al via mercoledì 21 luglio “Trenta minuti ad impatto positivo”, l’evento live che andrà in onda sul canale Instagram di Elmec Solar, dedicato al Turismo Sostenibile insieme all’ingegner ambientale Teresa Agovino, il cui lavoro consiste nel supportare realtà turistiche, aziende e ONG nel percorso di sostenibilità.

La live organizzata da Elmec Solar insieme ad Agovino sarà per affrontare con domande, risposte e soluzioni sul tema del turismo e della sua sostenibilità, offrendo consigli su come riconoscere strutture ricettive e tour operator davvero sostenibili e suggerimenti per impostare la propria vacanza a basso impatto negativo.

L’appuntamento con Agovino di mercoledì 21 luglio (online dalle 13:30 alle 14) si inserisce all’interno di un calendario più ampio di incontri dal titolo “Trenta minuti a Impatto Positivo”, incontri sotto forma di live Instagram nella quale vengono affrontate diverse tematiche in ambito sostenibilità. Il format è stato lanciato il 7 giugno scorso proponendo il tema “Vivere in modo eco-friendly” con la partecipazione di Alice Pomiato, Environmental Sustainability Content Creator.

(la diretta disponibile qui: https://www.instagram.com/tv/CP0YhReKALM/?utm_source=ig_web_copy_link )

«Queste dirette – spiegano gli organizzatori – prevedono la partecipazione attiva di una serie di personaggi del mondo del web per approfondimenti su temi legati alla sostenibilità a 360°, con l’obiettivo di diffondere informazione e cultura per coinvolgere, accrescere e sensibilizzare la community del web verso queste tematiche. L’idea è quella di svolgere questi appuntamenti con cadenza mensile o bimestrale. Le prossime puntate sono ancora da definire e tra gli argomenti che sono stati selezionati figurano: Mobilità sostenibile, Alimentazione, Sport e Architettura sostenibile».