Tricolori allievi: tre medaglie per l’atletica del Varesotto

È di tre medaglie (per tre diverse società) e una serie di buoni piazzamenti il bottino dell’atletica della provincia di Varese impegnata i campionati italiani di categoria allievi disputati nel fine settimana a Rieti. Due argenti e un bronzo il bilancio finale, con una serie di buoni piazzamenti a fare da contorno.

Sul secondo gradino del podio è salito innanzitutto Yordi Santiago Garavaglia (a destra nella foto in alto), classe 2004, portacolori della Pro Patria ARC. Garavaglia ha corso la finale dei 400 metri con un tempo di 49″05 che gli è valso l’argento alle spalle del romano Giacomo Hashim Nassor (Rifondazione Podistica). Nelle batterie il bustocco, allievo di Daniele Carminati, aveva ottenuto il miglior tempo correndo in 48″86, crono che sarebbe valso la qualificazione agli Europei Allievi che però non saranno disputati nel 2021 per il Covid. In finale Hashim Nissor ha fatto segnare un ottimo 48″34.

E d’argento è stata anche Giulia Gelmotto, specialista del salto con l’asta e tesserata per la Nuova Atletica Varese. Gelmotto è salita sino a 3,8o nella gara vinta nettamente da Great Nnaachi del Cus Torino, arrivata a superare quota 4,00 metri.

Terzo posto invece nel decathlon per un atleta della OSA Saronno, Alessandro Carugati. Il 17enne saronnese ha ottenuto 6.204 punti, superando di poco Viceré nella corsa al bronzo. Il titolo è invece andato al torinese Stefano Demo (Canavesana) con 7.145 davanti all’udinese Alberto Nonino.

Tra i vari piazzamenti ci sono stati i quarti posti di Iris Lazzarin (OSA) nei 400 piani (8a la gallaratese Chierichetti) e Lucia C0nti (NAV) nei 400 ostacoli; il quinto di Martina Cattaneo (OSA) nei 2000 siepi, il settimo di Noemi Carminati (Pro Patria Arc) nel martello e l’ottavo dell’altra bustocca Ilenia Savogin nei 200 metri.