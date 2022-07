Peso d’argento e disco di bronzo per Francesco Mazzoccato della Varese Atletica

Medaglia d’argento nel getto del peso, medaglia di bronzo nel lancio del disco. Fine settimana da incorniciare quello di Francesco Mazzoccato, portacolori della Varese Atletica impegnato nei campionati italiani juniores a Rieti.

Il giovane biancorosso, 19 anni, ha compiuto una vera impresa nel peso (l’attrezzo utilizzato è quello da 6 Kg) superando quota 18 metri e chiudendo secondo alle spalle del solo Segond Musumary della Pro Patria Milano. 18,51 per il neocampione tricolore, 18,01 per Mazzoccato che dopo un nullo iniziale ha innescato una progressione netta migliorando a più riprese il proprio personale.

Non pago della medaglia, Mazzoccato ha fatto molto bene anche con il disco: inserito nella seconda serie ha trovato un ottimo 48,64 con il terzo lancio, misura che gli ha consentito di superare l’inverunese Marmonti, quarto alla fine. L’oro è andato al trevigiano Matteo Perin con 53,36 davanti al modenese Matteo Storti con 51,15. Anche in questo caso il varesino ha ampiamente superato il proprio limite (con disco da 1,75 Kg).

Le gare tricolori di Rieti hanno visto un grande risultato anche da parte di Alessandro Carugati, classe 2004 dell’Osa Saronno, capace di vincere l’argento nel decathlon. Carugati, che è di Gerenzano, ha chiuso le dieci fatiche con 6.896 punti alle spalle del solo Alberto Nonnino (Libertas Udine) che ha valicato quota 7mila (7.112)

Bel risultato anche per la NAV – Nuova Atletica Varese – nella 4×400 femminile. La staffetta composta da Gaia Fantoni, Chiara Cottini, Lucia Conti e Giada Guidali ha vinto la prima delle due serie in programma in 3.54.20, un tempo che ha consentito di salire sul podio con la medaglia di bronzo. Oro alla Bracco di Milano in 3.46.81, argento alla Atletica Vigevano in 3.50.10. Le varesine erano state poste nella serie teoricamente meno importante ma sono riuscite a fare meglio di diverse formazioni più quotate per un risultato meritato.