Tridente d’attacco per il Varese: Cappai e Di Renzo accanto a Ebagua

Il reparto d’attacco era stato quello più sguarnito, per vari motivi, tra quelli del Città di Varese versione 2021-22. Troppo leggere le punte della passata stagione per incidere nel campionato di Serie D, e per questo i dirigenti biancorossi si sono mossi in modo pesante per assicurare alla squadra un baricentro più avanzato nel prossimo torneo.

Il club del presidente Amirante, in un colpo solo, ha calato un tris di tutto rispetto: è di oggi – venerdì 23 luglio – la conferma di Giulio Ebagua ma anche l’ingaggio di due punte importanti e di grande esperienza, Roberto Cappai e Luca Di Renzo. Ebagua è il volto più noto della squadra di Ezio Rossi e con i cinque gol segnati dal momento del suo ritorno a Varese (16 presenze) ha raggiunto e superato quota 50 reti con la società biancorossa (39 delle quali in Serie B).

Se il 35enne bomber nigeriano porta in dote con sé 104 gol in carriera, Roberto Cappai ne aggiunge ben 94: sardo di Cagliari, 32 anni appena compiuti, la punta vista anche alla Pro Patria è andata a bersaglio ben 19 volte lo scorso anno con la maglia del Carbonia. Cappai è uno specialista del quarto campionato nazionale, visto che ha giocato ben undici stagioni in D alle quali vanno aggiunte tre esperienze al piano superiore con Nuorese, Villacidrese e Castel Rigione.

Il tris d’assi per l’attacco è completato da Luca Di Renzo, altro giocatore dalla carriera prolifica viste le 79 reti realizzate, 20 delle quali nel 2017-18 quando fu capocannoniere del Girone A con la Pro Sesto. Di Renzo, torinese di 31 anni, arriva dal Latina ma prima di giocare con i laziali ha sempre giocato in squadre lombarde e piemontesi. In tutto quindi, i tre giocatori annunciati oggi portano in dote un totale di 277 reti in carriera.

Con questa infornata di attaccanti, il Varese ha probabilmente completato il reparto avanzato: in rosa Rossi ha già a disposizione i giovani confermati Minaj, Mamah e Aiolfi oltre a Marco Pastore prelevato dalla Arconatese. Qualche ritocco invece potrebbe di nuovo esserci nel reparto dei centrocampisti.