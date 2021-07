Un concorso per catturare il persico record del Lago Maggiore

“Pesca il PersicoSauro” è la manifestazione organizzata dall’ASD Pescatori Alto Verbano di Luino che premierà chi ed esclusivamente tra i pescasportivi dilettanti catturerà nelle acque italiane del lago Maggiore (Piemonte compreso), utilizzando ogni tecnica preferita e consentita dai regolamenti vigenti, il pesce persico reale (perca fluviatilis) di maggiori dimensioni nelle due categorie previste per la premiazione finale e che sono la pesca da natante e la pesca da riva.

E’ una competizione che vorrebbe coinvolgere il maggior numero di amanti della pesca dilettantistica affinché si instaurino e si incrementino relazioni sociali ed amichevoli in comunanza di interessi e perché no, di proporre il nostro lago ad un turismo pescasportivo già da anni sperimentato altrove.

Per permettere anche ai pescatori turisti di partecipare alla manifestazione le iscrizioni chiuderanno il 31 agosto 2021, ma le prede ritenute più interessanti dai partecipanti potranno essere presentate già dal momento dell’iscrizione e fino al 15 novembre 2021, data termine della manifestazione.

La quota d’iscrizione all’evento è di € 5,00 ma per parteciparvi bisognerà, oltre che essere soci dell’A.S.D. Pescatori Alto Verbano (la quota base per aderire all’associazione è di € 10,00), essere in possesso di regolare licenza di pesca dilettantistica valida per le acque del lago Maggiore.

Per l’occasione è stata aperta un’apposita chat dove inviare, con le modalità indicate nel regolamento, anche foto di più catture dei pesci persici ritenuti interessanti dal partecipante per la classifica. I concorrenti potranno però iscriversi esclusivamente ad una delle due categorie previste dal regolamento (“pesca da natante” o “pesca da riva”).

Sponsor e contributori alla premiazione finale sono i negozi “Germignaga Pesca” di Germignaga in P.zza XX Settembre n. 29, e il negozio “Zoo Domus” di Laveno Mombello in Via Labiena 17/19 dove, oltre ad essere disponibili i regolamenti, ci si potrà anche iscrivere.

Ulteriori informazioni ed il regolamento (ma non le iscrizioni) potranno essere richieste via mail a

asdpescatorialtoverbano@gmail.com