Verso la pista ciclabile in sicurezza, Inarzo prepara il marciapiede

Verranno completati nel corso della settimana i lavori di costruzione del marciapiede di via San Francesco che collega Inarzo a Cazzago Brabbia. I pedoni potranno camminare in sicurezza sulla strada provinciale 53, in direzione di Cazzago Brabbia. Il marciapiede realizzato a Inarzo si ricongiungerà con quello che dovrebbe realizzare Cazzago Brabbia in un progetto già previsto dall’amministrazione Magni.

Le due opere hanno l’obiettivo di mettere in sicurezza un tratto frequentato da chi deve raggiungere la pista ciclabile del lago di Varese. «Un’opera necessaria e fortemente voluta da questa amministrazione che siamo orgogliosi di aver portato a termine», dice il sindaco Fabrizio Montonati.