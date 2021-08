Asilo di Angera, 650mila euro per il polo dell’infanzia

C’è anche l’asilo di Angera tra le scuole del Varesotto che beneficeranno dell’investimento da 8,5 milioni di euro stanziato dal Ministero dell’istruzione per la realizzazione o il restauro di strutture educative per la fascia prescolare 0 – 6 anni. In particolare, la scuola di via Arena ad Angera riceverà 650.000 euro, soldi che verranno utilizzati per il completamento della struttura.

L’asilo in via Arena era stato progettato per accogliere più di 120 bambini. A causa del Patto di stabilità, però, il Comune di Angera non aveva potuto stanziare i fondi necessari per completare la scuola. Benché si fosse riusciti a concludere la costruzione dell’edificio, parte degli interni era rimasta vuota. Bambini e maestre hanno quindi avuto a disposizione solamente 3/5 della struttura.

Con la pubblicazione del bando ministeriale è arrivata l’occasione per concludere i lavori. Il finanziamento da 650.000 euro servirà a completare gli interni della parte di scuola non utilizzata. Tra i lavori in programma ci sono la posa dei pavimenti, la messa a punto dell’impiantistica e la realizzazione dei servizi igienici. In questo modo la scuola potrà accogliere nello stesso edificio tutti i bambini in età prescolastica da zero a sei anni.

«Un’intervento – commenta il sindaco di Angera Alessandro Paladini Molgora – che risponde alle esigenze dei genitori, ma che rappresenta anche una bella occasione per i bambini, che avranno a disposizione una nuova scuola con aree all’aperto per giocare e relazionarsi con altri bambini più piccoli e più grandi».