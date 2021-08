“Aggredita e malmenata in centro a Saronno”

Aggredita in pieno centro a Saronno. Il racconto di una donna saronnese è di quelli che mettono paura.

È successo nel pomeriggio di giovedì 5 agosto, intorno alle 16: «Ieri pomeriggio alle 16 mentre camminavo per Saronno nei pressi della stazione e una donna, palesemente alterata da stupefacenti, mi ha aggredita senza motivo, spingendomi la testa contro il muro tirandomi capelli e poi contro una vetrina scappando subito via – ci scrive la nostra lettrice -. I passanti soccorrendomi, hanno cercato di essermi di aiuto fermando una pattuglia della polizia locale che in quel momento passava di là. I vigili tentando di fermare la donna si sono imbattuti in una opposizione al fermo, la donna ha infatti utilizzato delle sostanze aggressive per allontanarli, colpendoli».

«Chiamati ed intervenuti i carabinieri ed ambulanze siamo tutti stati accompagnati in pronto soccorso per i relativi accertamenti – prosegue la nostra lettrice -. È mia intenzione porre l’attenzione alla sicurezza che nella zona della stazione purtroppo manca, nonché cogliere l’occasione per ringraziare le forze dell’ordine che si sono ritrovate ad avere un problema che spero potranno risolvere molto presto. Con l’occasione ci terrei a ringraziare la gentile partecipazione dei passanti che mi hanno aiutata».