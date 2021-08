Aria fresca e sole per questo fine settimana

Sono in arrivo correnti più fresche da Nord verso le Alpi, secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino, che accompagneranno però anche una perturbazione tra stasera e domani con temporanea variabilità e tendenza temporalesca. Più stabile e soleggiato da domenica, con temperature nelle medie stagionali.

Venerdì è in parte soleggiato. Al mattino passaggi nuvolosi ma asciutto o piogge isolate all’Est. In serata nuvolosità in aumento con qualche pioggia o raro temporale fin nella notte a partire da Alpi e Prealpi. Temperature sui valori di ieri, massime tra 26°C delle Prealpi e ancora fino a toccare 30°C sulla bassa padana.

Sabato al mattino in parte soleggiato con residua nuvolosità e alcune piogge sulla bassa padana e all’Est in spostamento verso Sud. Nel pomeriggio soleggiato con qualche temporale su Valtellina, Orobie, Garda, raramente in pianura. Ventilato da Nord sulle Prealpi.

Domenica ancora soleggiato con caldo gradevole di fine estate. Passaggi nuvolosi lungo le Alpi. Asciutto o solo un raro rovescio pomeridiano sulla Valtellina.

Tendenza per l’inizio della settimana prevede soleggiato con caldo gradevole di fine estate, massime tra 24 e 27°C.