“Attenti al sociale, nuovi servizi per gli anziani”

«Il nostro programma elettorale parte dalla consapevolezza di quanto è stato fatto in questi anni a sostegno delle famiglie e dei cittadini in difficoltà; continueremo a impegnarci affinché nessuno a Gallarate venga lasciato solo».

Lo dice il sindaco di Gallarate Andrea Cassani, ripilogando le misure per il sociale. «Abbiamo erogato milioni di euro a sostegno degli affitti, a sostegno della natalità introducendo la baby card con cui abbiamo erogato 100.000€ in quattro anni, il bonus ZeroCinque, Nidi Gratis e il Bonus Libri che abbiamo replicato quest’anno che ha già ricevuto 1.000 domande nel 2021. Abbiamo ridotto il costo della refezione scolastica in modo tale da consentire ai genitori un risparmio fino a 220€ all’anno. Tagli ai costi ma chiarezza nei servizi erogati grazie alla pubblicazione della Bussola. Abbiamo introdotto criteri chiari e proporzionali per la compartecipazione del comune alle spese sociali dei concittadini, evitando situazioni poco chiare e disomogenee».

«Sono tante le misure introdotte in questi anni a sostegno delle famiglie che scommettono sul futuro, senza dimenticare i nostri anziani. Abbiamo puntato molto sul SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare) e la situazione post covid ci induce ancor di più a privilegiare l’assistenza a domicilio ai nostri anziani. A tal proposito, oltre a stanziare più risorse per i servizi dedicati alla terza età, si introdurranno agevolazioni economiche a favore dei caregivers, ovvero persone che si prendono cura degli anziani in casa».

«Meno assistenzialismo clientelare e meno soldi alle cooperative equivalgono a più risorse e più fiducia ai cittadini: questa è stata la nostra politica e continuerà ad esserlo».