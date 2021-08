Auto fuori strada a Mercallo, feriti cinque ragazzi

Cinque giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Mercallo.

I soccorsi sono intervenuti poco dopo le 3 vicino alla statale 629, la superstrada che collega Besozzo e Vergiate. L’incidente è avvenuto poco prima dell’incrocio di via Torino. L’auto su cui viaggiavano i ragazzi – una diciassettenne, un ventenne e tre diciannovenni della zona – è finita fuori strada. I giovani arrivavano dalla zona del biolago e stavano rientrando a casa.

Quattro le ambulanze sul posto, oltre ad un elisoccorso da Como e i Carabinieri di Gallarate. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

I feriti sono stati medicati e trasportati negli ospedali di Gallarate, Varese e Busto Arsizio. Uno di loro, in condizioni più gravi, è stato invece portato in elisoccorso in codice rosso all’ospedale Ondoli di Angera.

