“Bastardo”, il nuovo pezzo ruvido del rapper luinese Giostra

Lucio Perrone, classe 1990, luinese, in arte Giostra. Si definisce uno storyteller ma più di tutto un artista bipolare: «Sono di segno gemelli forse sarà per questo».

Alcune delle sue canzoni tirano fuori la sua grande emotività e sofferenza altre la rabbia, come “Bastardo” il nuovo inedito uscito il 16 luglio 2021.

Scritto e cantato da lui e prodotto da “AR.CA”, la traccia audio è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Un brano che si discosta da “Vodka” per la sonorità “cruda” ed “arabeggiante” e il linguaggio molto più rap che lo riporta alle sue origini.

«Il nuovo pezzo parla di tutte le difficoltà incontrate nella mia vita e nella musica e della voglia che ho di rivalsa, di farcela da solo» così racconta Giostra.

«La gente non ascolta più i pezzi» dice nella sua canzone come per ricordare di tornare ad amare la musica per il messaggio che trasmette, per quello che racconta e non solo perché “l’ascoltano tutti”.

“Bastardo” è il secondo dei quattro brani che andranno a formare il suo primo EP di cui la data di uscita è ancora sconosciuta così come il suo nome. Un accattivamene velo di mistero si aggira da sempre intorno a Giostra e alla produzione dei suoi brani da parte di AR.CA, due ragazzi di cui non si conoscono tutt’ora le identità. A breve l’uscita degli altri due brani.