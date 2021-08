Beppe Saronni a Busto Arsizio per presentare il libro che racconta la sfida con Moser

«Talento, Passione e Lavoro è il format che l’amministrazione comunale ha pensato e realizzato per promuovere, con finalità educative, lo spirito che anima gli atleti che hanno fatto la storia dello sport italiano. Riprende il ciclo di conferenze dedicato al ciclismo (in vista della Tre Valli Varesine che quest’anno prenderà il via il 5 ottobre da Busto Arsizio) il 2 settembre con un campione indiscusso delle due ruote, Giuseppe Saronni, che presenterà il suo libro intitolato “Moser e Saronni. Il duello infinito”» – così l’Assessore allo Sport Laura Rogora presenta l’iniziativa che si svolgerà nel cortile del Palazzo comunale, a partire dalle ore 20.45.

L’evento è promosso in collaborazione con l’associazione culturale Territori e l’Informazione online – e si inserisce nel progetto più ampio legato alla corsa ciclistica Tre Valli Varesine, che si disputerà con partenza da Busto il 5 ottobre.

«Sarà un fine estate di grandi iniziative sportive, oltre alla presenza di Saronni, alla partenza della Tre Valli Varesine, a sempre coinvolgenti iniziative amatoriali come la Busto-Scopello, voglio ricordare che saremo nelle vie e nelle piazze cittadine il 25 settembre con l’ apprezzata Festa dello Sport, che organizziamo con ASSB della Presidente Cinzia Ghisellini. Invito tutti a partecipare a queste occasioni, nel rispetto delle normative legate all’emergenza sanitaria» – conclude l’assessore Rogora.

A tal proposito si ricorda che, per l’evento del 2 settembre, l’accesso sarà consentito esclusivamente ai cittadini muniti di green pass.