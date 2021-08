“Caravaggio reloaded” a Chiasso

Si inaugurerà sabato 11 settembre alla galleria Art Folder di Chiasso la mostra “Caravaggio reloaded” personale dell’artista – fotografo Paolo Angelillo. La mostra, curata da Tablinum cultural management, aprirà al pubblico lo stesso giorno a partire dalle ore 19.30 e chiuderà domenica 26 settembre, alle ore 18.

“Caravaggio Reloaded” nasce dalla volontà e dalla necessità di affrontare un progetto fortemente personale, nel quale ricercare la somma di molte esperienze artistiche e coniugarle in una ampia e variegata ricerca legata alla commistione tra il classico e il moderno. Durante gli anni Paolo Angelillo si è avvicinato alla pittura, alla musica e alla fotografia sempre come interprete, senza mai cercare di creare qualcosa di nuovo, o di fortemente personale, poiché si è sempre dedicato allo studio dell’arte affrontandolo attraverso un processo di riproduzione.

IL PIÙ PITTORE FOTOGRAFICO DELLA STORIA

Ora, per esplorare l’aspetto creativo, ha deciso di dare vita al progetto “Caravaggio reloaded”. Dopo una lunga ricerca e analisi, Angelillo sceglie di affrontare i quadri di Caravaggio in una commistione di fotografia e pittura, scegliendo uno dei più grandi pittori “fotografici” della nostra storia. La vera sfida è comprendere a fondo il suo linguaggio pittorico e il punto di vista con cui il grande maestro trattava le tematiche attualizzandole alla sua epoca. Per questa necessità di freschezza, così come risultavano le opere di Caravaggio ai suoi contemporanei, è stato necessario trovare ed estrapolare i significati simbolici, estrarli dal loro contesto storico e attualizzarli affinché potessero avere lo stesso impatto, a volte anche estremamente trasgressivo, anche sul pubblico odierno. Attraverso la fotografia, e uno studio attento delle pose, delle luci e dei materiali, Angelillo ha cercato di dipingere nuovamente in digitale le atmosfere e i messaggi di uno dei più grandi artisti mai vissuti, nella speranza di rendergli omaggio, cercando di offrire una prospettiva diversa alle sue opere eterne e sempre attuali. Le poesie scritte da Innocente Foglio, infine, creano un dialogo tra mondi apparentemente diversi, aprendo nuovi scenari di riflessione.

La mostra “Caravaggio reloaded” nasce dal concept curatoriale di Tablinum e si iscrive nell’ambito della rassegna annuale New Art Order 2021 ideata da Elisa Larese e Alessandro Cerioli.

La mostra sarà aperta da sabato 11 a domenica 26 settembre 2021 con i seguenti orari: LUN chiuso MAR – MER – VEN 14.00 – 18.00 GIO 14.00 – 20.00 SAB – DOM 10.30 – 12.30 14.00 – 18.00. La mostra seguirà scrupolosamente i protocolli anti-covid e quindi è gradita la prenotazione.