Ciclismo, bronzo per Elia Viviani

Elia Viviani si aggiudica il terzo posto nell’Omnium maschile nella mattinata di giovedì 5 agosto con 124 punti.

Con la vittoria della gara a eliminazione, il ciclista azzurro è riuscito a mettersi in tasca punti preziosi per la classifica generale a punti. Purtroppo, però, né questi punti, né la forte rimonta sono stati sufficienti per consegnare al nostro portabandiera la vittoria.

Sul podio insieme a Viviani, l’inglese Matthew Walls (153 punti) alla medaglia d’oro e il neozelandese Campbell Stewart (129 punti) in seconda posizione.