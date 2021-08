Da Saronno a Radio Due, doppia bella notizia per Valentina: “Ho comunicato di essere incinta e sono stata assunta”

Una bella storia legata al mondo del lavoro e alla maternità arriva dalla zona del Saronnese, per la precisione da Lainate. L’ha raccontata Prima Milano Ovest nelle scorse settimane e l’ha ripresa la trasmissione Caterpillar Estate di Radio Due nella puntata del 10 agosto.

La storia è quella di Valentina Califano, 35enne estetista di Saronno e del negozio Batik Wellness di Lainate. Valentina ha scoperto di essere incinta nel bel mezzo del lockdown, il suo contratto a tempo determinato era in scadenza, ma la sua titolare, Maria Falco, non ci ha pensato molto e ha rinnovato il rapporto di lavoro, rendendolo a tempo indeterminato.

Una doppia buona notizia raccontata al giornale del circuito Netweek (pubblicato anche su La Settimana di Saronno) e appunto ripresa dalla trasmissione condotta da Chiara Papanicolau (dal minuto 16 al minuto 20). ASCOLTA LA TRASMISSIONE

«Io sono stata assunta nel 2019 con un contratto a tempo determinato, poi siamo entrati nel lockdown, la cassa integrazione, il negozio ha cominciato ad aprire e poi chiudere per via delle restrizioni e ho scoperto di essere incinta a gennaio – ha raccontato Valentina in diretta su RadioDue -. Il mio contratto sarebbe scaduto a novembre, ma un mese fa circa con 4 mesi di anticipo il contratto a tempo indeterminato mi è stato rinnovato. In questi due anni ho dato tanto lavorativamente, speravo in una promozione, non pensavo così in anticipo. Il mio datore di lavoro è stata comprensiva e ha fatto questo passaggio a sorpresa (ha detto Valentina incalzata dalla conduttrice, che ha sottolineato come queste notizie dovrebbero essere normali, ma molto spesso normali non sono). Il mio bimbo nascerà intorno al 20 settembre, io sto ancora lavorando. Si chiamerà Mirko».

A Prima Milano Ovest la titolare del negozio ha dichiarato: