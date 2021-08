Elezioni 2021, il centrodestra ha deciso: ufficiali i candidati nei Comuni del Varesotto

Le segreterie provinciali del centrodestra hanno chiuso gli accordi elettorali nei comuni sopra i quindicimila abitanti.

Dalla riunione si sono definitivamente identificati i candidati sindaci che rappresenteranno il centrodestra unito alle prossime elezioni amministrative del 3 ottobre: Matteo Bianchi per Varese, Emanuele Antonelli per Busto Arsizio, Andrea Cassani per Gallarate e Valter Galli per Caronno Pertusella. Insieme ai tradizionali partiti di coalizione verranno presentate liste civiche a supporto ai candidati sindaci.

«La riunione si è conclusa in un clima di piena sintonia e collaborazione tra le parti. L’unico obiettivo della coalizione del centrodestra è riconfermare la buona amministrazione dei nostri sindaci a Gallarate e Busto Arsizio, e ridare alla città di Varese e Caronno un sindaco ed una amministrazione capace, efficiente, pragmatica – commenta Stefano Gualandris, responsabile provinciale della Lega -. Ci lasciamo alle spalle piccole discussioni e polemiche, prassi della politica, per un accordo saldo e concreto finalizzato al bene del nostro territorio».