Gigi Farioli: “Il centrodestra è un fantasma che cammina”

Gigi Farioli destituito dall’incarico di commissario cittadino di Forza Italia e, a quanto pare, senza troppi complimenti. La decisione dopo una riunione dei segretari provinciali del centro destra che ricompatta il fronte e lascia Farioli a Italia Viva. L’annuncio è arrivato dal senatore Giacomo Caliendo che ha reso ufficiale il passaggio di incarico a Piero Galparoli, responsabile degli enti locali provinciali e commissario a Varese.

Un divorzio tutt’altro che indolore. «Non posso nascondere l’amarezza e la delusione e queste sono ancora parole anche troppo soft – esordisce Gigi Farioli – . Ho una discreta rabbia per un comportamento privo di stile e anche contraddittorio che smentisce in poche ore un percorso condiviso da tempo. Questo tanto più che nel centrodestra si parla di accordi sconosciuti e anche poco chiari. Questo dimostra che il centrodestra è un fantasma che cammina perché è chiaro che si tratti solo di destra estrema sovranista e anti europeista che ha perso completamente lo spirito e il progetto liberale. Io sto cercando di ricostruire un progetto politico riformista europeista. Per tanti versi sono le idee del primo Calenda. Io mi muovo in questa direzione liberale con forte attenzione alla città di Busto verso l’Europa».

Ma perché Forza Italia ha scaricato in questo modo Gigi Farioli?

«Penso che abbiano avuto paura e siano stati minacciati di perdere posti di potere – risponde -. Non nascondo che nelle ultime ore mi hanno fatto offerte notevoli, ma in politica la coerenza ha un valore».