Festa del Partito Democratico alla Schiranna: un weekend di musica e prodotti del territorio

La festa del Partito Democratico alla Schiranna di Varese continua dopo ferragosto proponendo un altro fine settimana di musica dal vivo e prodotti del territorio.

In particolare, venerdì 20 agosto al classico menu (fritto misto di pesce, grigliata, lasagne, panino con la salamella e patatine fritte, stinco di maiale, tagliatelle ai funghi porcini e hamburger) si aggiunge come piatto speciale le cozze e vongole alla tarantina con crostino di pane, oltre alla polenta e bruscitt. Non mancano poi piatti più freschi come l’insalata di mare, il prosciutto e melone, il roast beef e una selezione di formaggi. Per accompagnare le pietanze, è disponibile una selezione di vini prodotti in provincia di Varese, oltre alla birra Poretti della Valganna.

Sabato 21 agosto la Festa ospita il concerto della band The Unsense, gruppo di musicisti della nostra provincia che nella musica e nei testi gioca sul limite, sul confine tra il senso e il non senso. Muovendosi tra il post rock, la dark wave e un pop di respiro internazionale, le sonorità degli Unsense evocano la visione frenetica di una società in overdose di stimoli, sempre più dominata dalla velocità e dall’idea di una crescita senza fine. Domenica 22 agosto la festa sarà aperta regolarmente a cena e sarà proposto un intrattenimento a sorpresa. La festa si svolge alla Schiranna di Varese, in via Vigevano 26, vicino alla rotonda; mette a disposizione della clientela un ampio parcheggio e un’area attrezzata con giochi per i bambini.

A fronte delle nuove disposizioni normative, l’accesso all’area della festa è consentito solo a fronte dell’esibizione del green pass.