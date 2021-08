Forti temporali, il Tinella è di nuovo in piena a Luvinate

Il Tinella di nuovo in piena a Luvinate a causa dei forti temporali che stanno interessando la zona.

Il sindaco Alessandro Boriani sta monitorando la situazione: «La seconda vasca, ancora in costruzione, si é attivata e contribuisce a rallentare la forza dell’acqua e detriti – spiega -. Questa, insieme ad altri interventi programmati e ancora da programmare, sono da intendersi come interventi di mitigazione del rischio e non di messa in sicurezza, essendo moltissime le variabili da considerare in uno scenario in continua e rapida evoluzione. Impressiona però vedere il Tinella trasformarsi in un fiume di montagna, dopo gli incendi del 2017».

In via precauzionale a Luvinate sono state predisposte chiusure nelle zone più colpite lo scorso 28 luglio.

Occhi puntati su questo piccolo comune del Varesotto dove si sono contate 5 alluvioni in soli 4 anni e si sta consumando un vero e proprio braccio di ferro con il cambiamento climatico che vi abbiamo raccontato in questo reportage.

Nel frattempo per tutta la notte rimarrà altissima l’attenzione in tutto il Varesotto. La Protezione Civile regionale ha infatti emesso un bollettino di criticità che rimarrà in vigore fino alla mattina di giovedì