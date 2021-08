Allerta meteo, a Luvinate si chiudono strade, ponti e sentieri

A seguito dell’allerta meteo regionale del primo pomeriggio il Sindaco di Luvinate, Alessandro Boriani, ha firmato ordinanza di chiusura al transito di via San Vito e via Matteotti in via cautelativa e tenuto conto dello stato di precarietà conseguente agli eventi alluvionali del 28 luglio scorso.

Oltre a questo si conferma la validità di un’ordinanza già in vigore che prevede la chiusura al transito sul sentiero 10/zona Zambella/Poggio di Luvinate

“La sicurezza parte anche dalle misure che ogni cittadino mette in campo in situazioni di preallarme -spiega Boriani-. Evitare la vicinanza ai corsi d’acqua, attivare misure di prevenzione personale, evitare scantinati, non sostare sui punti o nei luoghi segnalati a rischio ondate improvvise è fondamentale”.

Per ogni evenienza è attivo il numero della Protezione Civile 3356908424.