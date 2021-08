Nuova allerta della Protezione Civile: “Arrivano temporali intensi e abbondanti”

La Lombardia sta per essere raggiunta da una saccatura di origine atlantica, la quale provocherà un progressivo aumento dell’instabilità con precipitazioni via via più diffuse e insistenti, anche a carattere temporalesco.

Nel dettaglio, a partire dal pomeriggio di oggi mercoledì 4 agosto si prevedono precipitazioni in graduale intensificazione su Alpi e Prealpi, primi rovesci o isolati temporali sulla pianura Nord-occidentale. Tra metà pomeriggio e la prima serata si ritiene probabile la formazione di una linea temporalesca tra alta pianura (occidentale) e Prealpi occidentali. Nel corso della notte su giovedì 5è prevista una traslazione dei fenomeni verso le province orientali, che risulteranno più diffusi e intensi su fascia di alta pianura e Prealpi. Sul resto della regione probabile formazione di rovesci o temporali sparsi, ad eccezione delle Alpi settentrionali dove le precipitazioni saranno solo parzialmente di origine convettiva.

I temporali saranno con maggiore probabilità caratterizzati da precipitazioni intense ed abbondanti, mentre appare più limitato il pericolo di grandine e di forti raffiche di vento. In particolare, sui settori di Nord-Ovest (inclusa la parte alta della pianura occidentale) fanno riferimento a possibili scenari di precipitazione intensa e persistente con cumulate locali anche oltre i 100 mm/6h. Rinforzo dei venti da Sud su Appennino e settori prealpini centro-orientali.

Nel corso della notte tra mercoledì 04/08 e giovedì 05/08, traslazione verso Est dei fenomeni, con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale su settori centrali e orientali della regione. Nel pomeriggio probabile formazione di locali rovesci o temporali sulle Prealpi centrali, dove sono previsti in prevalenza di debole o al più moderata intensità, in spostamento verso il bresciano dove potrebbero verificarsi isolati fenomeni intensi. Rinforzi di vento da Nord già a partire dalla notte con attenuazione entro il primo pomeriggio.

Proprio per questi motivi la Protezione Civile di Regione Lombardia ha emesso un nuovo bollettino di criticità. Per quanto riguarda il Varesotto nell’area dei laghi e delle Prealpi l’allerta è arancione per i temporali e gialla per il dissesto idrogeologico mentre più a sud, nel cosiddetto nodo idraulico di Milano, la situazione potrebbe essere più complicata. Per questo l’allerta è di livello arancione per i rischi idrogeologico e per temporali forti e gialla per il rischio idraulico.