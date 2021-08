Due giorni di sole e poi ancora temporali

È tornato il sole. Dopo un mercoledì da dimenticare, con piogge intense che hanno causato frane e allagamenti, oggi e domani la situazione dovrebbe migliorare sensibilmente. Durerà? A quanto pare no: secondo il Centro Geofisico Prealpino sabato potrebbero tornare pioggia e temporali.

Inutile dire che le temperature, almeno qui al Nord, sono precipitate: ieri sera a Varese si sono registrati 17 gradi e questa mattina, giovedì 5 agosto, alle 7 il termometro segnava poco più di 14 gradi.

Quanto alla pioggia, ieri alle 16 il pluviometro di Villa Baragiola segnava 18 mm: considerato che ha piovuto ancora qualche ora, abbiamo superato abbondantemente i 20 millimetri di pioggia.

Ed ecco la tendenza per le prossime ore: oggi, giovedì, dopo le foschia all’alba sulla pianura e le zone umide, il tempo sarà via via ben soleggiato su tutta la regione. Asciutto. Più caldo con temperature in aumento. Venerdì ben soleggiato su tutta la regione. A tratti sereno soprattutto sulla fascia di pianura e sulla fascia collinare. Asciutto. Temperature massime in lieve aumento. Sabato: Soleggiato al mattino, poi formazione di molti cumuli. Probabili rovesci e temporali nel pomeriggio e in serata. Temperature massime in calo.