Temporali intensi sul Varesotto, strade chiuse e interventi dei vigili del fuoco

Temporali intensi ed abbondanti sul Varesotto. La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo per il pomeriggio di oggi e la serata e le precipitazioni, come previsto, stanno interessando grand parte del territorio.

I vigili del fuoco stanno intervenendo con alcune squadre per una decina di richieste.

Nel comune di Porto Ceresio in via Fratelli Bertolla, un riale ha causato l’allargamento di alcuni giardini e scantinati, sul posto sta operando una squadra.

Nel comune di Varese in viale Borri un muro di contenimento ha ceduto causando anche una perdita di gas. In via Silvio D’Amico si registrano degli allagamenti.

A causa del maltempo è stata disposta, in via precauzionale, la chiusura al traffico della SP 62 nel tratto tra la Rasa e Brinzio. Il traffico sarà consentito solo ai residenti.

A Luvinate il Tinella è in piena ed è tenuto sotto osservazione, mentre alcune strade e ponti sono stati chiusi in via precauzionale.

Il sindaco Alessandro Boriani sta monitorando la situazione: «La seconda vasca, ancora in costruzione, si é attivata e contribuisce a rallentare la forza dell’acqua e detriti – spiega -. Questa, insieme ad altri interventi programmati e ancora da programmare, sono da intendersi come interventi di mitigazione del rischio e non di messa in sicurezza, essendo moltissime le variabili da considerare in uno scenario in continua e rapida evoluzione. Impressiona però vedere il Tinella trasformarsi in un fiume di montagna, dopo gli incendi del 2017».

Nel comune di Lavena Ponte Tresa in via Nariano un albero è rovinato al suolo, sono in corso le operazioni di taglio.

Nel comune di Daverio in via Privata Firenze si registrano degli allagamenti.

Nel comune di Casorate Sempione in via Isonzo due vetture sono rimaste bloccate in un sottopasso allagato. I vigili del fuoco hanno soccorso gli occupati.

Problemi anche alla linea ferroviaria Milano-Varese.