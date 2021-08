Ancora allagamenti al Canile di Varese. A denunciarlo le volontarie con un video sulla loro pagina Facebook dove mostrano gli spazi pieni d’acqua e spiegano di essere isolate: “Non possiamo arrivare da via Friuli e neanche dallo sterrato di via Molinazzo”. Inoltre, spiegano, anche i box degli animali sono allagati.

Una situazione simile si era verificata solo qualche giorno fa, il 26 luglio, quando il Varesotto fu colpito da un violento temporale. Moltissimi i cittadini che tramite i social stanno esprimendo solidarietà per la struttura.

L’amministrazione comunale si sta muovendo e ha deciso di spostare il Canile in Via Duini a Bizzozzero. Ha pubblicato l’avviso pubblico con il quale intende invitare gli operatori economici interessati a presentare le proposte per la realizzazione e gestione della nuova struttura.