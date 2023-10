Terminati i lavori “di bonifica” al Canile di Varese. “Ma non si sostituiscono alla volontà di trovare una nuova collocazione”

Dopo i recenti allagamenti che hanno interessato la città di Varese ed in particolare l’area del canile di via Friuli a Belforte, il Comune ha dato il via ad un piano di interventi per la messa in sicurezza della struttura, già più volte funestata dalle inondazioni e oggetto anche di interrogazioni in consiglio comunale.

«I lavori da poco terminati sono stati progettati dopo un’attenta valutazione delle problematiche in essere sia dal punto di vista topografico che geologico – ha dichiarato Nicoletta San Martino, assessore alla Tutela Ambientale, Sostenibilità Sociale ed Economia Circolare del Comune di Varese – A partire da queste valutazioni è stato sviluppato un piano di interventi atti a riattivare la Roggia Molinazzo, che nasce dall’area umida esistente, e migliorare lo scarico delle acque dell’area a valle della roggia stessa».

I lavori eseguiti sono diversi: come l’allargamento e il potenziamento della Roggia Molinazzo, la formazione di argini lungo la roggia e uno sbarramento parziale dell’area umida di monte per aumentare il naturale invaso delle acque e il miglioramento dello scarico delle acque a valle del canile con formazione di un nuovo canale idraulico. Ma non sono sostitutivi della decisione presa di cercare un altro luogo per il canile: «I lavori effettuati non si sostituiscono alla volontà dell’Amministrazione di trovare una nuova collocazione per il canile municipale – ha infatti precisato l’assessore all’ambiente – Il canile di Varese sarà comunque trasferito, e cercheremo di realizzarlo il prima possibile. Nel frattempo però dobbiamo garantire spazi dignitosi e sicuri sia agli ospiti a quattro zampe e a coloro che con impegno e dedizione se ne prendono cura ogni giorno».