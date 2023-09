Canile di Varese allagato, Angei e Bison: “Il Comune deve spostarlo quanto prima!”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato firmato dai consiglieri comunali di Varese della Lega Barbara Bison e Stefano Angei riguardo al canile di Varese (leggi qui)

Dopo le ultime bombe d’acqua, il canile di Varese è finito sott’acqua. Solo l’intervento e la buona volontà dei fantastici volontari potrà permettere di mettere in sicurezza la struttura e soprattutto gli ospiti a quattro zampe.

Il tema principale -Dichiarano i due esponenti Leghisti- è quello che noi andiamo a ripetere da tempo, ovvero lo spostamento del Canile comunale in un’area diversa ed in una struttura idonea ad ospitare sia gli operatori che i cani.

Su questo aspetto, avevamo presentato molti atti d’indirizzo ed emendamenti, alcuni dei quali addirittura approvati dall’amministrazione Galimberti, documenti che però ad oggi, non hanno sortito effetto.

Ora la situazione di difficoltà dettata non solo dalle criticità meteorologiche ma anche da altri fattori che insistono vicino all’area come ad esempio la discarica e al deputatore, non lasciano più margine di tempo, lo spostamento del Canile deve essere fatto quanto prima. Noi suggeriamo che possa essere realizzato ai Duni o alla schiranna, ma l’amministrazione deve attivarsi per realizzare questo intervento. Rimaniamo amareggiati e delusi dell’approccio che questa amministrazione ha assunto verso il Canile comunle. Ci sembra assurdo che il contributo straordinario di 10 mila euro che avevamo proposto con un nostro emendamento, il cui contenuto è stato nei fatti recepito nell’ultima variazione di bilancio approvata prima dell’estate, non abbia ancora prodotto effetti, e quindi quei soldi non siano ancora nelle disponibilità del canile. Pensiamo che sia altrettanto assurdo che debba essere l’associazione che gestisce il canile a predisporre progetti e business plan per studiare le varie opzioni di trasferimento del canile, senza che il Comune si faccia realmente parte attiva e che ponga in essere atti concreti per trovare le risorse e spostare la struttura. Una città che guarda al futuro ha il preciso compito, anche, di creare strutture idonee a tutelare il benessere degli animali, così come la stessa Costituzione all’ultimo comma dell’Articolo 9 ci ricordarci la tutela e il benessere degli animali. Noi continueremo a sostenere il canile e I suoi volontari perchè, riteniamo che questa sia una delle priorità della città, concludono la capogruppo Bison e il vicecapogruppo Angei