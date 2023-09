L’assessore all’ambiente: “Il canile di Varese sarà trasferito ai Duni di Bizzozero”

«Dobbiamo garantire una vita dignitosa ai cani ospitati nel canile e a tutti i volontari che operano lì. Sono d’accordo con chi gestisce la struttura e chiede che il canile venga spostato per questo ho dato disposizioni agli uffici affinché si attivino per studiare un progetto che consenta un trasloco provvisorio a Bizozzero».

L’assessore all’ambiente del Comune di Varese Nicoletta San Martino accoglie e rilancia le richieste fatte da chi si prende cura degli animali ospitati nel canile di via Friuli, zona Belforte: un’area che è spesso soggetta a inondazione. Ieri pomeriggio, lunedì 18 settembre, la situazione si è ripetuta: «Abbiamo vissuto una terribile situazione in canile – raccontavano dalla struttura -, abbiamo avuto paura per i cani e per noi stessi. Non si possono più mettere le pezze a qualcosa che non sta più in piedi, l’area non è sicura e il rischio che prima o poi succederà qualcosa di grave è dietro l’angolo! Non si può più incrociare le dita e sperare che nessuno si faccia male. Ringraziamo di cuore i vigili del fuoco di Varese e la protezione civile che hanno prontamente risposto al nostro grido di aiuto e che insieme a noi stanno ancora monitorando».

I consiglieri comunali di Varese della Lega Barbara Bison e Stefano Angei hanno chiesto in un comunicato stampa che il Comune si mobiliti per spostare al più presto la struttura.

Oggi l’assessore San Martino ha spiegato che cosa pensa di fare il Comune: «Il progetto presentato all’amministrazione dalla Lega del Cane è molto bello e purtroppo molto costoso: nonostante la grande sensibilità delle persone nei confronti degli animali non siamo ancora riusciti a trovare sostenitori. Però ho chiesto agli uffici di pensare a qualcosa di diverso, più economico che consenta di spostare gli animali nella zona dei Duni, sempre a Varese, a Bizzozero. Sarà un progetto più contenuto ma la nuova struttura garantirà uno spazio più dignitoso ai cani e a chi se ne deve prendere cura. Cercheremo di realizzarlo il prima possibile: gli allagamenti, a causa del cambiamento climatico, purtroppo si intensificheranno e noi dobbiamo evitare di trovarci ancora in situazioni come quelle di ieri»