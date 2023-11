“Il canile è in sicurezza, ora un progetto più grande”: l’assessore san Martino in commissione Ambiente a Varese

L’assessore all’ambiente Nicoletta San Martino è intervenuta in commissione Ambiente nella serata del 7 novembre per fare il punto con i consiglieri sulla situazione del canile di Varese, dietro richiesta della consigliera della Lega Barbara Bison. «L’intervento che abbiamo messo in campo per mettere il canile in sicurezza, realizzato dopo l’ultimo alluvione, è servito: nelle ultime piogge non ci sono stati infatti ulteriori allagamenti, dopo l’allargamento del canale che gli scorre di fianco» ha spiegato.

L’assessora ha colto anche l’occasione per annunciare delle novità per il futuro canile, che si sta già immaginando nell’area Duni a Bizzozero, secondo una discussione che è stata avviata da anni: «Si sta già lavorando per dare una soluzione stabile. La novità è che si sta lavorando a un accordo con ATS Insubria che prevede che la nuova struttura non comprenda solo un canile cosi come oggi, ma anche un canile sanitario, un gattile sanitario e luogo di ricovero temporaneo di animali selvatici feriti. Un progetto molto più complesso dunque, che integreremo rispetto al progetto che ci ha presentato la Lega del Cane, un progetto che abbiamo ben valutato come proposta e comunque intendiamo adeguare al luogo e ai fondi disponibili».