Forza Italia, Noi con l’ltalia e Popolo della famiglia insieme

“Varese con Bianchi sindaco”. Una lista di centrodestra per sostenere il candidato della Lega Matteo Bianchi alle prossime elezioni amministrative per Varese. Presentata ufficialmente questa mattina (9 agosto) nella sede di Forza Italia, oltre al partito di Berlusconi, ci sono Noi con L’italia e Il Popolo della Famiglia.

«Il simbolo che presentiamo ha un significato politico per Varese e non solo – ha spiegato l’assessore Raffaele Catteneo di Noi con l’Italia- Udc -. Vogliamo raccogliere tutta l’area moderata del centrodestra in una lista unica, caratterizzata dai tre simboli. È una proposta per tutti quegli elettori che vogliono dare spazio, prospettiva politica e consenso alla componente di centro».

E guardando all’Europa spiega: «La nostra idea è quella di fare un’operazione come quella del Partito Popolare Europeo, tenere insieme sensibilità diverse che si riconoscono nella cultura politica dei popolari e dei liberali, di quello che hanno voglia di cercare il dialogo con gli altri e governare con competenza». Rispetto a quanto fatto dall’attuale amministrazione spiega: «Vogliamo una Varese più grande. Considero Galimberti una persona stimabile, ma la sua amministrazione della città è lontana da come la intendiamo noi. La realizzazione di un nuovo teatro nella già esistente realtà del Politeama è un esempio: emblema chiarissimo del “vorrei ma non sono capace”». E continua: «Varese deve accogliere tutte le opportunità che il tempo le offre: deve essere la capitale di un modello sostenibile, costruito sull’alleanza tra ambiente e lo sviluppo e tra ecologia e economia», conclude parlando del progetto di riqualificazione del Lago di Varese che sostiene come assessore regionale.

Scuola e famiglia al centro dell’intervento di Gabriella D’Amato de Il Popolo della Famiglia (No gender nelle scuole): «La famiglia deve essere vista come una risorsa della città, come il volano. Penso al rilancio della natalità, il quoziente familiare, gli asili nido gratis», spiega per fare alcuni esempi. Giovanni Chiodi di Noi con l’Italia – Udc parla di “amicizia civica”: «Qualche anno fa il Cardinale Scola venne a Varese e lanciò temi come l’accoglienza, l’educazione, il lavoro. Per noi fondamentali e alla base di un buon dialogo tra cittadini e amministrazione. Crediamo che quest’ultima si debba muovere per ascoltare e favorire le realtà che già operano nella società mettendole nelle condizioni di fare al meglio il proprio mestiere».

I nomi della lista verranno presentati più avanti. Piero Galparoli di Forza Italia intanto annuncia che tra i sostenitori ci saranno Donato Lerna e Luca Boldetti. «In questa amministrative il centrodestra è ben rappresentato in tutte le sue anime. Questo significa che in molti si sono stufati dell’attuale amministrazione e il centrodestra è il vero cuore pulsante di Varese».