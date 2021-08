Gianetti Ruote: fissata per il 9 settembre la nuova udienza davanti al giudice del lavoro

È fissata per il 9 settembre la nuova udienza sul caso della Gianetti Ruote, azienda che produce pneumatici per camion, tir e per le Harley Davidson e che a fine luglio è stata portata davanti al giudice del lavoro con l’accusa di attività antisindacale da Fim, Fiom e Uils della Brianza.

Il pomo della discordia è il licenziamento di 152 lavoratori comunicato dall’azienda, di proprietà del fondo tedesco Quantum Capital Partner dal 2018 , lo scorso 3 luglio con un’email alla fine di un turno di lavoro straordinario.

Da allora è in corso davanti alla fabbrica un presidio di lavoratori per evitare che la proprietà porti via i macchinari e quanto prodotto negli ultimi giorni di lavoro dagli operai. Ad oggi dal tavolo di lavoro aperto con il Mise non emergono notizie rassicuranti: i due incontri che si sono tenuti con la vice ministra Alessandra Todde si sono conclusi essenzialmente con un nulla di fatto e la ferma posizione della proprietà di chiudere lo stabilimento brianzolo.

Durante la prima udienza svoltasi in videoconferenza ieri, martedì 17 agosto davanti al giudice del lavoro per il ricorso per attività antisindacale i legali delle organizzazioni sindacali hanno ribadito la disponibilità dei sindacati a ritirare il ricorso a condizione che l’azienda revochi la procedura di licenziamento ed acceda alle 13 settimane di Cassa integrazione speciale, così come proposto nell’ultimo incontro avuto al Mise.

«Fim, Fiom e Uilm hanno ribadito che si è indisponibili a tale soluzione confermando la proposta iniziale aggiungendo la disponibilità a sottoscrivere un accordo quadro che preveda, alla fine delle 13 settimane di Cassa integrazione speciale, l’adozione di un ammortizzatore sociale più idoneo e congruo alla condizione che allora si determinerà anche nell’eventualità che si concretizzi la cessione della Gianetti ad un nuovo acquirente – si legge nella nota dei sindacati – L’azienda, rappresentata dal suo legale, ha invece reiterato la sua posizione di disponibilità al ritiro della procedura a condizione che si sigli un accordo che preveda l’utilizzo della Cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività e la conseguente chiusura del sito produttivo».

La prossima udienza davanti al giudice si terrà quindi giovedì 9 settembre.