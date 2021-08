Incidente sul Sempione a Busto Arsizio, grave motociclista

Incidente stradale sul Sempione a Busto Arsizio: un giovane è rimasto ferito in modo grave in uno scontro tra auto e moto.

È accaduto poco prima delle 13.45 nel tratto di Statale che da Busto esce verso Gallarate, all’altezza del magazzino Altasfera e della panetteria Colombo, in corrispondenza dell’ingresso di un’area di parcheggio.

Sul posto sono intervenuti due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso.

Il motociclista avrebbe subito l’amputazione di un arto nell’impatto: è stato trasferito in ospedale in codice rosso, in pericolo di vita.

L’automobilista – anche lui soccorso – non ha riportato ferite gravi, è in stato di shock.

È sul posto anche la Polizia Locale, per i rilievi e per le deviazioni verso Beata Giuliana/viale Stelvio: il traffico viene deviato alla rotonda con via Dei Sassi e al successivo incrocio con via Minghetti.

(Articolo aggiornato alle ore 14.50 di mercoledì 11 agosto 2021)