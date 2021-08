Incendia la casa della madre, arrestato 23enne di Cadegliano Viconago

Sembrava un normale incendio, quello che il 16 agosto era scoppiato in una casa di Cadegliano Viconago. Ai carabinieri del nucleo radiomobile di Luino però quella storia non quadrava e dopo accurate indagini sono riusciti ad appurarne la natura dolosa. Questa mattina, venerdì 20 agosto, i carabinieri di Ponte Tresa hanno arrestato un 23 enne con l’accusa di aver appiccato l’incendio alla casa della madre, ma non solo. La donna, provata psicologicamente, ha raccontato ai carabinieri tutto quello che aveva subito nell’ultimo anno da parte del figlio, tanto che l’arresto è anche è per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Insomma, un’escalation di violenze culminata nell’incendio della casa materna, e forse non ancora terminata, tanto che la donna è stata presa in carico dal Comune che l’ha trasferita in una comunità protetta, perché gli inquirenti ritengono che la sua vita sia in reale pericolo.

Il giovane, che non ha precedenti penali, è un lavoratore frontaliere nel Canton Ticino, pare anche professionalmente molto apprezzato. Alla vista dei carabinieri e sembrato pacato, condizione durata solo un attimo, perché al momento dell’arresto ha avuto una reazione violenta. Su ordinanza di custodia cautelare del gip del tribunale di Varese è stato trasferito al carcere dei Miogni.