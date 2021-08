Incendio in un grattacielo di 20 piani a Milano

Un incendio si è sviluppato in un grattacielo di Milano di 20 piani poco dopo le 17 e 30. L’edificio avvolto dal fumo si trova in via Giacomo Antonini.

Le fiamme sarebbero partite dai piani alti per poi propagarsi a quelli inferiori. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno dispiegato molti mezzi. Dopo oltre due ore di intervento le squadre sono riuscite a controllare le fiamme.

Sono 15 i mezzi impiegati, oltre 50 i vigili del fuoco.

Seguono aggiornamenti