La grotta del Remeron attende i turisti, muniti di green pass

Dopo l’annullamento della scorsa settimana a causa del brutto tempo, tutte le domeniche di agosto la Colonia Rossi e la Grotta Remeron sono pronti ad accogliere di nuovo i turisti.

Quattro escursioni della durata complessiva di tre ore nei giorni di sabato e domenica con destinazione le profondità della Remeron con partenza alle 9.30, 10.15, 14.45, 15.30 e, tutte le domeniche, un’escursione dedicata ai più piccoli, durata complessiva 1 ora e 30 minuti, alla scoperta delle sorgenti del Campo dei Fiori, della sue rocce e dei suoi animali.

In tutte le giornata di apertura è aperto il servizio di ristoro presso la Colonia Rossi, con piatti a base di polenta.

A partire dal 6 agosto, anche la Grotta Remeron, rientrando tra i Luoghi della Cultura identificati dal Ministero dei Beni Culturali, deve attenersi a quanto stabilito dal Decreto Legge del 23 luglio scorso: dai 12 anni le visite quindi saranno possibili solo per chi è in possesso di green pass o tampone valido; data la necessità di espletare le pratiche di controllo prima della registrazioni in biglietteria, consigliamo a tutti i visitatori di presentarsi con buon anticipo.

Per informazioni www.grottaremeron.com www.coloniarossi.it o telefono 03321543101