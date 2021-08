La nuova stagione del Don Bosco inizia con tante novità

Il sindaco Eleonora Paolelli, il vicesindaco Matteo Capuzzi e l’assessore allo sport Roberto Merlotto hanno tenuto a battesimo la prima uscita stagionale del Don Bosco, la squadra di calcio di Bodio Lomnago che ha iniziato la nuova stagione.

Galleria fotografica Inizia la nuova stagione del Don Bosco di Bodio Lomnago 4 di 7

Sarà un anno di trasformazione per la società di Bodio che ha rinnovato l’organico della squadra, dello staff tecnico e dirigenziale. Novità anche riguardo ai campi: per gli allenamenti mister e calciatori potranno contare su un nuovo terreno di gioco in erba nel campetto, prima in terra battuta.

Il primo passo è stata l’amichevole, giocata nel panoramico campo sportivo di Bodio Lomnago, contro il Samarate, terminata 1-1.

«Inizia oggi la nuova stagione sportiva – ha detto il presidente Franco Paolelli – e ci auguriamo di non avere più chiusure e che questa brutta pandemia finisca e torni la normalità per lo sport, il lavoro, la scuola e la vita in generale. Oggi vogliamo inaugurare la nuova stagione sportiva assieme al nostro sindaco Eleonora Paolelli, il vicesindaco Matteo Capuzzi e all’assessore Roberto Merletto che ringraziamo per la loro presenza, assieme a tutta l’amministrazione per il patrocinio dell’evento».

DON BOSCO BODIO 2021-2022

Allenatore: Michele Paracchini

Assistente: Catò Miro

Allenatore Portieri: Rinaldo Fiorini

Direttore Sportivo: Massimo Miglioli

Direttore responsabile Prima Squadra: Mino Fanizzi

Dirigente: Stefano Cozzolino

Consigliere e guardalinee: Giovanni Gorini

Consigliere: Pietro Di Vincenzo

Consigliere: Michele Cortina

Consigliere: Andrea Zo

Dirigente: Ivano Bertin

Presidente: Franco Paolelli

La Rosa: Simone Biotti, Alessandro Broggi, Riccardo Cammarata, Edoardo Cioce, Giorgio Cizzico, Marco Daverio, Massimo Di Vincenzo, Marco Fanizzi, Simone Intrieri, Yasser Labioui, Jonas Lombardo, Mattia Maffioli, Giacomo Marrocco, Paolo Mattioni, Alessandro MOcchetti, Christian Okaingni, Francesco Palatrasio, Andrea Pennini, Marco Perna, Gabriele Pinorini, Matteo Pinorini, Mirco Tamborini, Andrea Viola, Enrico Talamona.