Lo specchio delle emozioni in Mostro, di Federica Carta

A volte la musica riesce a definire e far sentire emozioni che erano confuse in un groviglio di percezioni da cui all’improvviso emergono con chiarezza: «Mi piace ascoltare Mostro di Federica Carta perché è come se in molte parti parlasse di me, o meglio, è come se riuscisse a parlare al posto mio e a fare da specchio alle mie emozioni – spiega una ragazza della cooperativa LaBanda – L’ascolto soprattutto in questo periodo, a causa della mia tristezza perché riesce a farmi sentire quel che provo veramente e questo mi fa stare meglio».

Federica Carta – Mostro

Ma che colpa ne ho

Se mi manca il respiro il venerdì sera?

Ma in fondo lo so (lo so, lo so)

Passerò un’altra notte con la luce accesa

Non c’entra questa pioggia dentro una bottiglia

Non c’entra la tua faccia o il cuore che sbadiglia

Non c’entra la mia rabbia dentro a questa stanza piccola

Che colpa ne ho

Se ho bisogno della luna piena

Per svegliarmi bene la mattina?

C'hai fatto caso che

Quando mi sorridi io però mi sento un mostro?

Ma che colpa ne hai tu

Se hai vent’anni appena?

Ti sembra strano che

Quando mi sorridi io però mi sento un mostro?

Mi sento un mostro

Mi sento un mostro

Mi sento un mostro

Non lo mostro

