Luca Vidale, voce ed emozioni dal Varesotto alla finalissima di “Percoto Canta”

Un giovane cantautore del Varesotto è in finale nella categoria “Cantautori” del Festival musicale Percoto Canta, giunto alla 34°edizione.

La voce è quella di Luca Vidale, classe 2004, residente a Lozza, studente all’Istituto Tecnico Grafico Giovanni Falcone di Gallarate.

Il concorso canoro di Percoto è uno dei più vivi e prestigiosi del panorama italiano. Nella giuria di qualità ci sono nomi che rappresentano l’élite musicale del nostro paese: Tricarico, Niccolò Agliardi, Petra Magoni (nella foto con il giovane Luca Vidale).

Dopo le selezioni dello scorso luglio, il 16enne cantautore di Lozza è stato ammesso alla finalissima del prossimo sabato 25 settembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine col brano “Vivimi di più”. Fin dalla sua nascita nel 1988, l’Associazione Percoto Canta lavora nella valorizzazione della musica, preservandone gli aspetti formativi e didattici. Per questa ragione i vincitori del concorso riceveranno in premio borse di studio per un totale di 3500 euro, un’altra borsa di studio da 1000 euro è quella messa in palio dal concorso abbinato alla manifestazione e riservato alle scuole, per la creazione di un bozzetto grafico che verrà utilizzato per realizzare l’immagine coordinata della rassegna. Ad aggiudicarsi il premio, incentrato quest’anno sulla figura di Dante Alighieri, nel 700° anno dalla sua morte, è stata Patrizia Mauro, dell’ITT Marinoni di Udine.

Luca Vidale ha cominciato a otto ad avvicinarsi al mondo della musica, suonando la batteria all’Accademia di Musica e Arte “Tito Nicora” a Castiglione Olona, dove si è poi avvicinato al canto. Nel 2015 le prime esibizioni, fino all’incontro con la sua attuale insegnante di canto, Laura Pesenti di Bergamo, con la quale sta affinando la tecnica e acendo un meraviglioso percorso musicale.

«Ho partecipato a diversi concorsi negli anni, classificandomi quasi sempre nei primissimi posti e cantando anche con un’orchestra a Recco nel 2019. Quest’anno ho partecipato al concorso Musica per il Maestro di Lecco a marzo 2021 vincendo con una mia canzone “Venere”. Ho partecipato al concorso Vocivere Pedemontana Veneta classificandomi terzo nella categoria inediti col brano “Venere”, sono arrivato in finale al Concorso “Percoto Canta” che si svolgerà a Udine il prossimo 25 settembre, accompagnato da un’orchestra (sono tra i 4 finalisti su 28 partecipanti cantautori) con la mia canzone “Vivimi di più” con una giuria d’eccezione: Petra Magoni, Tricarico e Niccolò Agliardi autore della canzone Io Sì cantata da Laura Pausini, vincitrice del Golden Globe. Ho partecipato al concorso Performer Italian Cup classificando primo della mia categoria alla fase nazionale e quindi sarò tra i partecipanti della selezione Europea con la mia canzone “Venere” – racconta Luca -. Sono arrivato primo al concorso “Una voce per l’inedito” a San Fedele d’Intelvi con il mio brano “Venere” e sempre quest’anno sono stato selezionato per partecipare al Cantagiro grazie al concorso “Festivalstar Summer” a Brescia, dove ho vinto (a parimerito) con il mio brano “Venere”. Il canto è da sempre la mia passione, passo ogni attimo libero a cantare e interpretare brani di vari artisti italiani e stranieri, dallo scorso anno mi diletto a comporre canzoni (testo e muscia) grazie anche allo studio che ho fatto nel corso di questi ultimi anni, di solfeggio. L’emozione che provo a cantare i miei brani è meravigliosa: per ora ho portato sul palco “Venere”, e “Vivimi di più”. Sto studiando col direttore e arrangiatore della Filarmonica di Castiglione Olona per imparare a orchestrare i brani che ho composto. Sto lavorando su altri brani per realizzare un album in futuro». In bocca al lupo per la finalissima!