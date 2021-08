Mauro Porcini apre la Varese Design Week di settembre

La sesta edizione della Varese Design Week in programma dal 23 al 26 settembre 2021, si aprirà con una preview di primo livello: un evento con Mauro Porcini, Chief Design Officer di PepsiCo, che sarà ospitato nella sede dell’Aula Magna dell’Università varesina. L’appuntamento sarà per venerdì 3 settembre alle 16.30.

“Siamo liete che Mauro Porcini abbia accettato il nostro invito – spiegano Nicoletta Romano, Silvana Barbato e Maria Rosaria Iglio curatrici della prossima edizione della settimana varesina del design -. Lo avevamo avuto ospite della Varese Design Week nel 2017 quando la sua presenza riscosse un grande successo di pubblico. Avremo l’onore di poterlo ospitare in uno dei luoghi simbolo della Città, fucina di nuovi talenti, l’Università varesina”.

“Un ringraziamento – proseguono le coordinatrici – particolare va al Professor Daniele Cassani Presidente della Riemann International School of Mathematics) con la quale in settembre avremo diversi momenti di incontro, ma… è ancora presto per svelare di più. La sinergia con l’Università degli Studi dell’Insubria ci onora e auspichiamo sia solo l’inizio di una collaborazione futura “.

Per la partecipazione sarà necessario registrarsi da lunedì 2 Agosto sul portale della RISM (Riemann International School of Mathematics) all’indirizzo https://bit.ly/3rP07AX.

Porcini sarà intervista dal vicedirettore di Varesenews Michele Mancino.