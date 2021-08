Dorme nudo nel parcheggio della stazione di Parabiago: più di 3mila euro di multa

Oltre 3mila euro di multa per un 41enne di Dairago trovato dalla Polizia Locale mentre dormiva completamente nudo nel parcheggio della stazione di Parabiago, appoggiato contro la balaustra.

L’uomo è stato fermato nella serata di sabato 21 giugno, durante un giro di pattuglia. Gli agenti del comando di via Mascagni appena hanno visto il 41enne sono intervenuti e lo hanno svegliato: lui si è subito rivestito ed è stato poi sottoposto due volte all’alcoltest per valutare l’eventuale stato di ebbrezza, ma il risultato è stato in entrambi i casi negativo.

Nonostante i controlli abbiano accertato che non avesse alzato il gomito oltre i limiti, l’uomo, in stato confusionale, non è stato in grado di ricordare il motivo per cui si trovava nel parcheggio della stazione: ha raccontato agli agenti di essere uscito insieme agli amici la sera precedente e di aver trascorso la serata in un locale rimanendoci fino all’ora di chiusura, ma lì i suoi ricordi si sono fermati e non è stato in grado di andare oltre.

Il 41enne è stato sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza, fattispecie che da qualche anno è stata depenalizzata e non costituisce più reato ma che è costata comunque al 41enne una multa “salata” da 3.333 euro.