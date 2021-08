Raffica d’incidenti nella notte sulla strada della provincia di Varese

Una raffica d’incidenti sulle strade della provincia di Varese, nella notte tra 20 e 21 agosto: molti i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco mobilitati nel corso della nottata, nonostante (per fortuna) non ci siano feriti in pericolo di vita.

Primo episodio in realtà in autostrada, sull’A8, alle 23: due uomini di 44 e 45 anni sono finiti in ospedale (a Legnano e Busto) dopo essersi schiantati in auto all’altezza dell’innesto della Pedemontana A36 nell’A8, tra Gallarate e Busto Arsizio.

Alle 00.40 l’ambulanza è intervenuta a Gallarate, tra le case al confine con Cardano al Campo, per l’investimento di un ciclista di 60 anni in via per Castelnovate: l’uomo per fortuna non ha riportato ferite gravi e anzi è stato solo curato sul posto, senza trasferimento in ospedale. Poco dopo incidente (auto fuori strada) anche nella vicina provincia di Milano, a Legnano, in via Roma, sempre con un ferito lieve curato sul posto.

Poco dopo le 2 l’episodio della notte che ha coinvolto più persone, con un’auto uscita di strada alla rotonda tra lo svincolo dell’autostrada e Busto, in territorio di Olgiate Olona: sono stati soccorsi cinque ragazzi tra i 18 e i 21 anni, tutti maschi. Per fortuna solo qualche graffio: è intervenuta solo un’ambulanza, che ha portato un ragazzo in ospedale a Busto, in “codice verde”.

Già dopo l’alba uggiosa due auto si sono scontrate sulla provinciale del Lago di Comabbio, tra Comabbio e Mercallo: il 118 ha prestato soccorso ad una ragazza di 26 anni, portata in ospedale in “codice giallo”, vale a dire ferita ma non in modo grave.