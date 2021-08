Referendum per l’eutanasia legale, per la prima volta si potrà firmare anche online

Firmare per il referendum sull’eutanasia legale si potrà fare anche online. È questo l’annuncio che arriva dal comitato promotore e che rappresenta una novità storica per l’Italia.

Così da oggi a questo link è possibile firmare per il Referendum Eutanasia Legale in modalità digitale. Ci sono tre modalità di firma disponibili: Spid, con un proprio dispositivo (Smart Card, usb o servizio di firma digitale remota) e attraverso il servizio di riconoscimento TrustPro. Questa possibilità si affianca a quella dei tradizionali banchetti e proprio per questo il comitato ricorda di “non firmare sulla piattaforma online se hai già firmato ai tavoli, presso gli uffici comunali o negli studi legali e notarili. La firma non avrebbe nessun valore e si potrebbe incorrere in sanzioni legali”.

Il referendum vuole abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia legale in Italia. L’omicidio del consenziente, infatti, non è altro che un reato speciale (rispetto a quello di portata generale di cui all’art. 575 cp sull’omicidio) inserito nell’ordinamento per punire l’eutanasia.

Con questo intervento referendario l’eutanasia attiva sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”, ma rimarrà punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni. Per tutte le informazioni sul quesito referendario si può consultare questa pagina.